MUNDO
Ataque 'terrorista' no Irã deixa pelo menos seis mortos
Homens armados com coletes explosivos atacaram edifício judicial em Zahedan, deixando 22 feridos
Por AFP
Um grupo de homens armados matou seis pessoas neste sábado (26) em um edifício judicial no sudeste do Irã, um ataque classificado como "terrorista" pelas autoridades e pela agência estatal, que reportou que três dos agressores morreram.
Vários homens armados atacaram um prédio judicial em Zahedan, capital da província de Sistão-Baluchistão, informou o Mizan Online, meio de comunicação do poder Judiciário.
"O número de mártires aumentou para seis", três deles membros das forças de segurança, e 22 pessoas ficaram feridas, acrescentou a mídia, que inicialmente havia informado um balanço de cinco mortos e 13 feridos.
Os três agressores, que tentaram entrar no prédio fingindo ser visitantes e vestindo coletes explosivos, morreram durante o incidente, afirmou o chefe da Justiça provincial, Ali Mohavedi Rad.
Alireza Daliri, subcomandante da polícia provincial de Sistão-Baluchistão, informou que os agressores lançaram uma granada no interior do prédio, matando várias pessoas, entre elas um bebê de um ano e sua mãe.
A imprensa iraniana informou que o grupo jihadista sunita Jaish al Adl reivindicou o ataque.
Este grupo, que significa "Exército da Justiça" em árabe, está baseado no Paquistão, mas também está presente no Irã e já realizou ataques em Sistão-Baluchistão, província localizada a cerca de 1.200 quilômetros da capital, Teerã, e que faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão.
A violência é recorrente nesta região iraniana, onde costumam ocorrer confrontos entre as forças de segurança e rebeldes da minoria baluchi, grupos islamistas radicais sunitas ou traficantes de drogas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes