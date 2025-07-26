Menu
MUNDO

Ataque 'terrorista' no Irã deixa pelo menos seis mortos

Homens armados com coletes explosivos atacaram edifício judicial em Zahedan, deixando 22 feridos

Por AFP

26/07/2025 - 12:08 h
Imagem ilustrativa da imagem Ataque 'terrorista' no Irã deixa pelo menos seis mortos
-

Um grupo de homens armados matou seis pessoas neste sábado (26) em um edifício judicial no sudeste do Irã, um ataque classificado como "terrorista" pelas autoridades e pela agência estatal, que reportou que três dos agressores morreram.

Vários homens armados atacaram um prédio judicial em Zahedan, capital da província de Sistão-Baluchistão, informou o Mizan Online, meio de comunicação do poder Judiciário.

"O número de mártires aumentou para seis", três deles membros das forças de segurança, e 22 pessoas ficaram feridas, acrescentou a mídia, que inicialmente havia informado um balanço de cinco mortos e 13 feridos.

Os três agressores, que tentaram entrar no prédio fingindo ser visitantes e vestindo coletes explosivos, morreram durante o incidente, afirmou o chefe da Justiça provincial, Ali Mohavedi Rad.

Alireza Daliri, subcomandante da polícia provincial de Sistão-Baluchistão, informou que os agressores lançaram uma granada no interior do prédio, matando várias pessoas, entre elas um bebê de um ano e sua mãe.

A imprensa iraniana informou que o grupo jihadista sunita Jaish al Adl reivindicou o ataque.

Este grupo, que significa "Exército da Justiça" em árabe, está baseado no Paquistão, mas também está presente no Irã e já realizou ataques em Sistão-Baluchistão, província localizada a cerca de 1.200 quilômetros da capital, Teerã, e que faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão.

A violência é recorrente nesta região iraniana, onde costumam ocorrer confrontos entre as forças de segurança e rebeldes da minoria baluchi, grupos islamistas radicais sunitas ou traficantes de drogas.

