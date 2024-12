"Até que enfim", diz Biden sobre o fim do regime de Assad na Síria

Bashar al-Assad estava há 24 anos no poder - Foto: CHRIS KLEPONIS AFP

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, faz primeiro pronunciamento na Casa Branca após a queda do regime de Assad na Síria. O ditador Bashar al-Assad, que estava há 24 anos no poder, fugiu da Síria neste domingo, 8.

“Finalmente o regime de Assad caiu. Esse regime brutalizou, torturou e matou literalmente centenas de milhares de sírios inocentes. A queda desse regime é um ato de justiça. É um momento histórico de oportunidade para as pessoas da Síria, para que vejam o futuro do seu país, e é também um momento de risco e incerteza”, diz Biden.



O presidente dos EUA ainda afirmou que “os Estados Unidos trabalham com suas parcerias e partes interessadas da Síria para olharmos para essa oportunidade e gerenciarmos os riscos”.

“Durante anos, muitos apoiaram o Assad, incluindo o Irã, o Hezbollah e a Rússia. Mas esse apoio caiu nas últimas semanas, porque todos acabaram sendo ameaçados em suas posições. Depois do ataque do Hamas em Israel, o mundo percebeu o risco do Irã e prepostos na região. O principal preposto do Irã, o Hezbollah, também está enfraquecido”.

“Olhando para a frente, os Estados Unidos apoiará os vizinhos da Síria, incluindo a Jordânia, o Líbano, Iraque e Israel, para que eles se mantenham nesse momento de transição na Síria. Falarei com líderes da região nos próximos dias e teremos grandes discussões a respeito”, completou Biden.