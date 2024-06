Ator da Netflix é preso após agredir ex-namorada com 20 facadas | A TARDE

O ator Nick Pasqual, que participou do filme Rebel Moon, da Netflix, e da série How I Met Your Mother, foi preso na California, nos Estados Unidos, acusado de esfaquear mais de 20 vezes a ex-namorada Allie Shehorn.

O ator teria a esfaqueado no dia 23 de maio e fugiu. Segundo a promotoria do Condado de Los Angeles, Allie, que é maquiadora de projetos grandes de Hollywood, entrou com uma ordem de restrição contra Pasqual dias antes do ataque.

Na data do ocorrido, o ator invadiu a casa da maquiadora durante a madrugada. Uma amiga a encontrou esfaqueada em estado crítico no quarto e chamou socorro.

De acordo com a imprensa local, Allie foi submetida à várias cirurgias, incluindo um procedimento para reparar tendões rompidos no braço direito, além de um para fechar feridas no pescoço.

Amigos da maquiadora fizeram uma vaquinha on-line para cobrir os custos hospitalares.

O ator Nick Pasqual foi acusado de tentativa de homicídio, uma acusação de roubo residencial de primeiro grau com pessoa presente, além de outra acusação de ferir cônjuge, podendo ser condenado à prisão perpétua.

Publicações relacionadas