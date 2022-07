Ator de Power Rangers é condenado à pena de morte

John Julius Jacobson Jr., ou Skylar Julius Deleon, ator de 42 anos que ficou conhecido por integrar o elenco de Power Rangers, sucesso dos anos 90, foi condenado à pena de morte por jogar um casal de velejadores no mar após amarrá-los. O crime ocorreu em 2004, em Newport Beach Harbor, na Califórnia, Estados Unidos.

Com dificuldades em arranjar trabalho como ator no início dos anos 2000, o ator entrou no mundo do crime Skylar e a esposa, Jennifer Henderson, faziam pequenos roubos, mas em 2004, ao conhecerem o casal Thomas Hawks e Jackie Hawks.

Junto com mais três cúmplices, o ator e a mulher, atacaram os donos do barco, amarraram os dois e os jogaram no mar. Anos depois, Skylar confessou os crimes.

A condenação de John Julius foi morte por injeção letal. No entanto, como a pena de morte na Califórnia foi suspensa, ele viverá o resto de seus dias no corredor da morte.