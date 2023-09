Ator de 'That 70's Show' é condenado a 30 anos de prisão por estupros

O ator Danny Masterson, de 47 anos, foi condenado a 30 anos de prisão nesta quinta-feira, 7, por estuprar duas mulheres há cerca de 20 anos. Ele ficou conhecido na série americana “That '70s Show”.

Ele foi acusado por duas mulheres que disseram que Masterson as drogou e estuprou em incidentes separados entre 2001 e 2003, em sua casa em Hollywood. Ele as conheceu por meio da Igreja da Cientologia, que segundo elas, tentou as convencer a não procurar a Justiça. Tanto o ator, quanto a Igreja negam as acusações.

O ator já havia sido condenado em um outro processo em junho. Ele gravou "That 70's Show" por oito temporadas, até 2006.

Essa foi a segunda vez que ele foi acusado de agressão sexual --ele já havia sido denunciado em 2017. Na ocasião, foi demitido da série "O Rancho", da Netflix.