Atriz pornô acorda após ficar mais de um mês em coma | A TARDE

A atriz pornô norte-americana Emily Willis, 25 anos, apresentou uma melhora no quadro médico após sofrer uma parada cardíaca e ficar em estado vegetativo por 52 dias.

Emily estava em tratamento contra o vício em drogas, quando teve parada cardíaca e foi internada em um hospital na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo informações do site Monet Notícias, Emily ficou mais de 50 dias em estado vegetativo, e nesta semana, a equipe médica que está acompanhando a atriz notou estímulos nos olhos durante conversas com familiares no momento da visita.

Embora rumores apontem que o coma foi causado por uma overdose, não foram encontrados traços de drogas no exame toxicológico. Ainda de acordo com o portal de notícias, a equipe médica do hospital não acredita que haja margem para uma recuperação completa da estrela, e estão investigando a causa dos problemas cardíacos enfrentados por ela.

A família iniciou uma campanha de financiamento coletivo no GoFundMe para arcar com as despesas do tratamento. A meta inicial de US$ 60 mil (cerca de R$ 300 mil) já foi superada pelos doadores. Os parentes de Willis planejam trazê-la para perto da casa da família, em Utah.

"Com o coração mais pesado do que jamais imaginamos ser possível, pedimos apoio para a nossa querida Emily Willis — uma filha e irmã amada, um farol de luz na vida de todos aqueles que a conhecem", diz a descrição da vaquinha online.

"Recentemente, o mundo de Emily e o nosso virou de ponta cabeça quando ela foi internada. Foi o início de uma batalha incrivelmente difícil e imprevisível. Emily está lutando com toda a força e coragem.", disse o pai da atriz, em uma postagem nas redes sociais