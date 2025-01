VÍDEO Aurora verde é capturada por astronauta a bordo da estação espacial Donald R. Pettit é parte da expedição 72 da Nasa na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) Por Redação 07/01/2025 - 17:44 h

As auroras do hemisfério Norte são chamadas de auroras boreais e as do Sul de auroras austrais - Foto: Don Pettit/Reprodução/X

O astronauta Donald R. Pettit, parte da expedição 72 da Nasa na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), capturou, em vídeo, uma aurora intensamente verde. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais do astronauta. Veja abaixo: Flying over aurora; intensely green. pic.twitter.com/leUufKFnBB — Don Pettit (@astro_Pettit) January 6, 2025 As auroras do hemisfério Norte são chamadas de auroras boreais e as do Sul de auroras austrais. As auroras costumam ocorrer em latitudes altas, ao redor dos polos magnéticos da Terra, e são causadas pela interação de partículas energéticas de fora da atmosfera com átomos das camadas superiores da atmosfera, aponta a enciclopédia Britannica.

