Avanço da direita ameaça manutenção do ‘cordão sanitário’ na França

Os franceses voltam às urnas neste domingo, 7, para escolher os seus novos representantes no Parlamento em 2º turno. O pleito deste ano, contudo, é considerado histórico devido ao avanço da extrema-direita no país e a força que vem ganhando nas ruas francesas.

A disputa eleitoral francesa também demonstra um possível enfraquecimento da “barreira republicana” formada pelo partido do presidente Emmanuel Macron (Renascimento) e demais núcleos de esquerda do país, chamado de “cordão sanitário”, na tentativa de frear o avanço do Reagrupamento Nacional (RN), partido de direita nacionalista comandado por Marine Le Pen e Jordan Bardella.

Na avaliação de especialistas, a criação do cordão sanitário, lançado após a desistência de 167 candidatos do partido do presidente e da Nova Frente Popular, pode potencializar a força que a extrema direita vem alcançando.

Ao meio dia (7h no horário de Brasília), a taxa de participação dos eleitores era de 26,63%, a mais alta registrada em mais de 40 anos, segundo números divulgados pelo Ministério do Interior.

As urnas serão abertas às 18h (13h no horário de Brasília).