Avião cai após decolagem e deixa sete mortos nos EUA
Aeronave explodiu ao colidir com estabelecimentos comerciais
Por AFP
Sete pessoas morreram e várias ficaram feridas na terça-feira, 4, após a queda de um avião de carga da empresa de logística UPS, pouco depois de decolar do Aeroporto Internacional de Louisville, nos Estados Unidos.
De acordo com autoridades locais, a aeronave explodiu ao colidir com estabelecimentos comerciais próximos ao aeroporto, provocando um grande incêndio e uma densa coluna de fumaça preta que pôde ser vista de vários pontos da cidade.
"As notícias de Louisville são duras esta noite, pois o número de mortos chegou a pelo menos sete. E o número deve aumentar", escreveu na rede social X o governador de Kentucky, Andy Beshear.
"As equipes de emergência estão no local e trabalhando arduamente para extinguir o incêndio e prosseguir com a investigação", acrescentou.
A UPS havia informado em um comunicado que três membros da tripulação estavam a bordo da aeronave, sem confirmar se havia vítimas fatais ou feridos.
A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou que o avião, que fazia o voo 2976, caiu por volta das 17h15 locais. Segundo a FAA, o aparelho era um McDonnell Douglas MD-11, que partia de Kentucky com destino ao Havaí.
Uma filmagem do local do acidente mostra uma grande quantidade de destroços e bombeiros trabalhando no combate às chamas. Um prédio próximo parecia apresentar danos causados pelo acidente.
O motivo da queda é investigado pela FAA e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB). O acidente ocorreu em meio a uma das paralisações governamentais mais longas da história dos Estados Unidos.
O secretário de Transportes, Sean Duffy, havia alertado mais cedo para um "caos em massa" devido à falta de funcionários de controle aéreo. "Vocês verão cancelamentos em massa e talvez vejam fecharmos algumas partes do espaço aéreo."
No mês passado, um avião de carga saiu da pista durante o pouso em Hong Kong, causando a morte de duas pessoas no aeroporto.
