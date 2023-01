Avião é atacado a tiros após prisão de narcotraficante no México

A prisão do narcotraficante Ovídio Guzman, filho de Joaquim Guzman, conhecido como ‘El Chapo’, causou uma onda de violência na quinta-feira, 5, no México. Um avião com passageiros foi atingido a tiros por integrantes do cartel de Sinaloa. A aeronave estava na pista do aeroporto de Culiacán e tinha como destino a Cidade do México, capital do país.

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento de tensão entre os passageiros tentando se proteger dos disparos. Apesar do susto, a companhia aérea informou que o voo precisou ser cancelado e não houve registro de feridos, conforme o site Forbes México. Outro avião da força aérea mexicana também foi atacado pelos suspeitos.

null Reprodução | Redes Sociais

"Nesta manhã foi detectado um impacto de bala na fuselagem de um avião Embraer 190 que estava pronta para operar o voo AM165 na rota Culiacán-Cidade do México, que foi cancelado por motivos de segurança", disse a companhia através de comunicado.

Ovídio assumiu as operações do cartel após a prisão do pai, que está detido nos Estados Unidos desde 2019. Ele chegou a ser preso no mesmo ano, mas foi liberado depois de uma série de ataques.

A operação policial que realizou a prisão foi motivada por uma cobrança do governo estadunidense por ações do México de combate ao narcotráfico local. Os Estados Unidos registrou um surto de mortes por overdose pelo opioide sintético fentanil, que é produzido pelo cartel mexicano e transportado para o país.

Aeroméxico confirma que avión recibió disparo en aeropuerto de Culiacán pic.twitter.com/sqhFhKrgNR — ITR Oficial (@ITROriginal) January 5, 2023

Por conta dos ataques, todos os voos foram cancelados até a noite de quinta e o governo pediu para que a população ficasse em casa como medida de segurança. Além disso, escolas e escritórios administrativos também foram fechados.