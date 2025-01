Avião explode na Coreia do Sul e deixa mortos; vídeo mostra momento

Aeronave explodiu no Aeroporto Internacional de Muan - Foto: Reprodução | YouTube

Uma aeronave com 181 ocupantes, sendo 175 passageiros e seis tripulantes, explodiu depois que saiu da pista e bateu em um muro do Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul.

A explosão ocorreu na noite deste sábado, 28, no horário do Brasil. Vinte e oito mortes foram confirmadas, segundo a agência de notícias Reuters.

A informação da imprensa é que o Boeing 737-800 da Jeju Air havia decolado de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, no sul da Coreia do Sul.

Imagens divulgadas pela mídia sul-coreana mostram o momento em que a aeronave sofre o acidente e explode. A causa teria sido relação com um "contato com pássaros, resultando em uma falha no trem de pouso" enquanto o avião tentava aterrissar no aeroporto, localizado no sudoeste do país, segundo a agência de notícias Yonhap.

Confira o vídeo: