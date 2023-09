Banhista grava momento em que raio cai e mata duas pessoas em praia

Um raio que caiu na praia de Aquila, no estado de Michoacán, no México, matou duas pessoas. O momento em que o fenômeno natural atingiu a praia foi gravado por um turista e divulgado nas redes sociais. O incidente ocorreu na tarde de segunda-feira, 18, durante tempestade que atingiu o litoral do país.

Nas imagens, é possível observar o momento em que o raio atinge uma mulher, que morreu na hora, e um homem, que foi levado ao hospital, mas não resistiu à carga e faleceu enquanto recebia o atendimento médico.

O céu estava nublado e chovia na hora quem o fenômeno foi registrado na praia do México. As vítimas foram identificadas como uma turista da cidade mexicana de Colima e um vendedor de redes que trabalhava na praia.

Reprodução / Redes Sociais