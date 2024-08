Barbeiro usa saliva para massagear cliente e tem salão demolido

Método inusitado viralizou nas redes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um barbeiro da província de Uttar Pradesh, na Índia, teve o salão demolido pelas autoridades locais, após usar a própria saliva para "massagear" seus clientes.

A informação é do portal Metrópoles. Segundo a publicação, Yusuf, como foi identificado o profissional, viralizou nas redes sociais na última semana com um vídeo em que aparece massageando o rosto de um cliente com sua própria saliva. Sem saber do que se tratava, homem faz um sinal positivo para a câmera.

Após protestos, o barbeiro foi preso. Na quinta-feira, 8, as autoridades demoliram o estabelecimento, mas alegaram outro motivo: a barbearia estaria construída em um terreno considerado estatal.