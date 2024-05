Bebê acorda no próprio funeral, mas morre após internação | A TARDE

Um bebê, dado como morto e que acordou durante o seu funeral, morreu neste sábado (20), depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. Após seis dias de internação na UTI, a menina, nascida no dia 12 com 400 gramas, não resistiu às complicações do nascimento prematuro, no Paraguai.

O recém-nascido já estava na 26ª semana de gestação, após encarar uma cesariana já que a mãe, de 21 anos, apresentava problemas na gravidez. As informações foram divulgadas pelo jornal colombiano El Tiempo.

Tempo depois do parto, a menina foi dada como morta pelos médicos, quando foi entregue à família em seguida, ao lado de sua certidão de óbito. Contudo, no meio do funeral, o bebê balançou a cabeça e foi encaminhado a um centro de acolhimento.

Mesmo com o que chamaram de milagre, a família entendeu que a menina estava em um “estado delicado”, segundo divulgado pelo jornal local ABC Color.