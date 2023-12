Bebê é encontrado vivo em árvore após tornado nos EUA | A TARDE

Um bebê de quatro meses foi encontrado vivo em uma árvore após um tornado atingir a casa onde ele morava com os pais nos Estados Unidos. O caso aconteceu no estado do Tennessee.

Os pais da criança declararam que o fenômeno natural levou o berço com o bebê ainda dentro dele. O garoto, de nome Lord, sobreviveu e foi achado em uma árvore caída sob uma chuva torrencial. Ele, um irmão e os pais sofreram apenas pequenos cortes e hematomas.

"Achei que ele estava morto. Eu tinha certeza de que ele estava morto e não iríamos encontrá-lo", disse Moore, mãe do bebê.