Beryl se torna um furacão 'extremamente perigoso' de categoria 4

Barbados, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, e Granada estão sob alertas de furacões, segundo o NHC - Foto: NOAA

Beryl, o primeiro furacão da temporada atlântica de 2024, se fortaleceu neste domingo,30, e se tornou uma tempestade de categoria 4 "extremamente perigosa", ameaçando o sudeste do Caribe, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).

Com ventos máximos sustentados de 215 quilômetros por hora, o Beryl "se transformou em um furacão extremamente perigoso de categoria 4", que deve atingir as Ilhas Windward com ventos potencialmente mortais e tempestades a partir do início da segunda-feira, disse o NHC.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) informou que Beryl, localizada no Oceano Atlântico a cerca de 1.260 quilômetros a sudeste de Barbados, pode se tornar um "perigoso grande furacão" ao atingir as Ilhas de Barlavento na noite de domingo.

Barbados, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, e Granada estão sob alertas de furacões, segundo o NHC.