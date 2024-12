Biden cochila em encontro com líderes africanos; Casa Branca nega

Joe Biden durante encontro com líderes africanos - Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi flagrado enquanto 'cochilava' durante um encontro com líderes africanos, em Angola, na quarta-feira, 5. No momento do 'sono' do chefe da Casa Branca, o vice-presidente da Tanzânia, Philip Mpango, discursava.

Segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, o presidente não cochilou no momento em que apareceu de olhos fechados, e escutou todo o discurso do político da Tanzânia.

Biden tem 82 anos, e desistiu de disputar a reeleição no processo eleitoral deste ano, após pressão de setores políticos, colocando sua vice, Kamala Harris, para representar os democratas. Harris, entretanto, perdeu para Donald Trump.