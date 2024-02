Biden diz que está “claro” que Trump será o candidato do Republicano | A TARDE

O presidente dos EUA, Joe Biden, que recentemente venceu as primárias democratas de New Hampshir, declarou que estava “claro” que Donald Trump seria o candidato Republicano em 2024, depois do ex-presidente sair vitorioso nas primárias republicanas do estado e em Iowa.

“Agora está claro que Donald Trump será o candidato republicano. E a minha mensagem ao país é que o que está em jogo não poderia ser maior. Nossa democracia. As nossas liberdades pessoais – desde o direito de escolha ao direito de voto. A nossa economia — que registrou a recuperação mais forte do mundo desde a Covid. Todos estão em jogo”, disse Biden através de nota.

O presidente também estendeu um convite aos independentes e republicanos “que partilham o nosso compromisso com os valores fundamentais da nossa nação – a nossa democracia, as nossas liberdades pessoais, uma economia que dá a todos uma oportunidade justa – para se juntarem a nós como americanos”.