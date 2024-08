Biden faz coro por candidatura de Kamala após recuar

Biden desistiu de tentar reeleição - Foto: Reprodução | Twitter Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez coro nas redes sociais para que sua vice, Kamala Harris, seja escolhida pelo Partido Democrata para ser candidata à presidência do país, após sua desistência de tentar reeleição.



Biden, que desistiu da corrida eleitoral contra Donald Trump, pregou a união em torno da sua vice para que ela enfrente o ex-presidente republicano.

“Meus colegas Democratas, decidi não aceitar a nomeação e concentrar todas as minhas energias nas minhas funções como Presidente durante o resto do meu mandato. Minha primeira decisão como candidato do partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente. E foi a melhor decisão que tomei”, início Biden, que continuou.

“Hoje quero oferecer todo o meu apoio e endosso para que Kamala seja a indicada do nosso partido este ano. Democratas – é hora de nos unirmos e derrotar Trump. Vamos fazer isso”, pontuou.

Kamala já era cotada antes mesmo da desistência de Biden ser discutida. As primeiras pesquisas de intenção de voto mostram que a atual vice tem a preferência dos estadunidenses contra Trump.