Biden sanciona lei que pode proibir TikTok nos Estados Unidos | A TARDE

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou nesta quarta-feira, 24, um projeto de lei que ordena que o TikTok, plataforma controlada pela empresa chinesa ByteDance, tenha um novo dono nos Estados Unidos.



Caso a ByteDance não encontre um comprador das operações do TikTok nos Estados Unidos em 270 dias, a rede social terá que deixar o mercado do país. O prazo de 270 dias poderá ser renovado por mais 90 dias.

Pesa contra o TikTok a acusação de estar a serviço da China para utilizar informações de mais de 170 milhões de usuários americanos.

O presidente do TikTok comentou sobre a lei promulgada pelo presidente Joe Biden nesta quarta-feira, 24.

"Não se enganem: isto é uma proibição. Uma proibição do TikTok é uma proibição para vocês e para sua voz", disse Shou Zi Chew em mensagem de vídeo publicado no TikTok. "Continuaremos lutando por seus direitos nos tribunais. Os fatos e a Constituição estão do nosso lado e esperamos vencer", afirmou.