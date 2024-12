Bilionário esconde R$ 60 milhões e divulga 'mapa do tesouro'

Jon Collins-Black - Foto: Reprodução

O bilionário Jon Collins-Black está organizando uma caça ao tesouro com cinco baús escondidos em diferentes locais dos Estados Unidos. Dentro deles, itens como bitcoins com valor de R$ 605 mil, anel de lotus azul do período pré-Angkor, entre outros. O valor de cada um é avaliado em R$ 12 milhões - R$ 60 milhões somando os cinco.

As pistas para encontrá-los estão escondidas no livro 'Há um Tesouro Dentro'."

Entre os objetos que podem ser encontrados nos EUA, destacam-se: uma moeda de ouro grega do século IV a.C; uma rocha lunar; um cartão do Michael Jordan de 1986 e um broche de diamante e safira que pertenceu a Jacqueline Onassis (ex-primeira dama dos Estados Unidos, casada com John F. Kennedy).

O bilionário selecionou cada item em leilões, com intuito de que cada um tivesse um apelo especial. Segundo Collins-Black, a ideia é fomentar a curiosidade e a imaginação.

“Basta ter curiosidade, imaginação e vontade de experimentar”, afirmou o dono da ideia, contando que todos podem participar da gincana.

Ele utilizou suas redes sociais para esclarecer que os baús não estão enterrados, nem em áreas perigosas ou privadas. Na verdade, estão localizados em espaços ao ar livre e acessíveis a menos de cinco quilômetros de vias públicas.