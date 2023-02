Biometria não confirma que jovem é Madeleine McCann

O detetive particular Francisco Marco, que já atuou no caso do desaparecimento de Madeleine McCann, apontou indícios de que a polonesa Julia Wendell, de 21 anos, não é Madeleine.

Em entrevista à rádio catalã RAC1, Francisco relatou que fez uma biometria comparada entre as fotos de Madeleine e Julia, mas não encontrou semelhanças entre as duas.



Julia Wendell ficou famosa no Instagram após afirmar que pode ser Madeleine McCann, menina britânica de 3 anos que desapareceu durante as férias em Portugal, em maio de 2003. A jovem de 21 anos diz ver semelhanças entre detalhes em sua face e na garota desaparecida.



Apesar do indício, o detetive particular disse que não pode dar um veredito final sobre a identidade de Julia. Mas de acordo com sua avaliação, a jovem seria uma fraude e estaria apenas tentando ganhar seguidores na rede social.



“Posso achar que é uma fraude, mas não posso dizer sem provas. Essa jovem procurou a polícia e ninguém deu atenção; por isso, ela abriu a conta no Instagram e já tem milhares de seguidores, sendo que, antes, tinha muito poucos. O primeiro passo deveria ser contatar a família biológica, e não os McCann, por meio do Instagram”, pontuou Francisco Marco.