Bobó de camarão é eleito 6º melhor prato em ranking internacional | A TARDE

O famoso bobó de camarão, que já era adorado pelos baianos, ganhou ainda mais destaque ao ficar em 6º lugar no ranking de melhores pratos do mundo, do site TasteAtlas. O prato ultrapassou outras receitas internacionais com o camarão, como o niguiri de camarão e o camarão frito japonês.

O prato baiano ficou com a avaliação de 4,4 estrelas nas métricas do site. A nota corresponde à média das avaliações dos internautas, que elegeram os melhores pratos com camarão do mundo.

Em primeiro lugar ficou o “Gambas al ajillo” (camarões com alho ao estilo espanhol), logo depois os “Tacos gobernador” (tacos mexicanos com camarão) e o terceiro lugar com o “Simiako garidaki” (camarões típicos de Symi, na Grécia).

Os três pratos conquistaram nota geral de 4,6 estrelas, e anotaram uma margem pequena de diferença entre as avaliações dos internautas no site.

O bobó de camarão tem origem afro-brasileira e provavelmente recebeu grande influência indígena. Recebeu em meados do século XIX, grande influência em Salvador, que se tornou um dos pratos típicos do estado da Bahia.

Atualmente, a receita leva leite de coco e azeite de dendê. Além desses grandes e principais ingredientes na culinária baiana, o prato recebe camarão, mandioca, coentro e outros ingredientes em um caldo cremoso.