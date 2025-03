Boca de urna indica vitória de centro-direita na Alemanha

Coligação CDU/CSU obteve 29% dos votos, indicando uma vitória para Friedrich Merz - Foto: Reprodução

Boca de urna nas eleições da Alemanha, que são realizadas neste domingo, 23, aponta a CDU (União Democrata Cristã), de centro-direita, como líder das pesquisas. De acordo com a Der Spiegel, a coligação CDU/CSU obteve 29% dos votos, indicando uma vitória para Friedrich Merz, que deve se tornar o novo chanceler do país.

O resultado aponta um retorno ao poder do partido da ex-chanceler Angela Merkel após um período sob a liderança de Olaf Schlz (SPD, centro-esquerda). De acordo com a boca de urna, a legenda do atual chanceler está em 3º lugar. A campanha, centrada em questões sociais e econômicas, não deve garantir a reeleição.

A AfD (Alternativa para a Alemanha), conhecida por posicionamentos conservadores de direita, alcançou 19,5% dos votos, quase dobrando seu apoio desde as últimas eleições em 2021. O avanço posiciona o partido como a 2ª maior força política nas eleições país.

Nestas eleições, o Bundestag (Parlamento alemão) vai ser reduzido para 630 assentos. Até 2024, eram 733 cadeiras no Legislativo. Os partidos precisam conquistar pelo menos 5% dos votos para entrar e participar da formação de governo.

Pesquisas indicam que o União Democrata Cristã vai precisar de uma coalizão, a qual seria um acordo com outros partidos, para formar um governo de maioria em Berlim.