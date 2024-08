Bombardeios em Gaza matam 30 após ataque de drone em Tel Aviv - Foto: Eyad Baba/AFP

Ao menos 30 pessoas morreram em Tel Aviv após ataque de drone pelo exército de Israel na Faixa de Gaza neste sábado, 20. Nas últimas 24 horas, mais de 37 palestinos foram mortos em ataques militares israelenses em toda a Faixa de Gaza. Milhares de residências foram destruídas.

Ao mesmo tempo, tanques avançam mais profundamente sobre o oeste e o norte de Rafah, no sul do território. Entre os mortos neste sábado estão o jornalista palestino Mohammad Abu Jasser, sua esposa e dois filhos. O escritório de imprensa do Hamas em Gaza diz que com a morte de Abu Jasser o número de profissionais da imprensa mortos por disparos israelenses se elevou para 161.

No campo de Nuseirat, no centro da Faixa, um ataque aéreo a um prédio de vários andares deixou diversos feridos, disseram autoridades de saúde locais.

Em Rafah, os moradores afirmam que os tanques avançam mais profundamente em áreas do norte da cidade e tomaram controle de uma colina a oeste, em meio a intensas batalhas contra o grupo terrorista.

O Exército de Tel Aviv disse que suas tropas continuam com as operações em Rafah, eliminando atiradores ao longo do último dia na área de Tel al-Sultan, no lado oeste da cidade. No centro de Gaza, o Exército disse que realizou incursões na infraestrutura do Hamas.

Os militares israelenses também afirmam ter atingido uma estrutura usada por terroristas em Deir al-Balah, no centro de Gaza. Tel Aviv diz que atiradores operavam em uma área humanitária, e acusou os combatentes palestinos de explorar estruturas civis e a população para fins militares, uma acusação que o Hamas e outros grupos rejeitam e afirmam ser usada para justificar ataques.

As discussões sobre um cessar-fogo mediado pelo Qatar e pelo Egito, com apoio dos EUA, até agora fracassou.

A guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza atingiu Tel Aviv nesta sexta, 19, quando um drone de longo alcance atingiu o centro da cidade. O ataque, no entanto, não veio do território palestino, mas sim do Iêmen, onde estão os rebeldes houthis.

* Com informações da Reuters