Bombou! Jovem da BA viraliza no Chile ao tirar foto de biquíni na neve

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma artista circense de 17 anos de idade, moradora de Salvador, viralizou e se tornou um fenômeno no Chile e em outros países sulamericanos, como Equador e Uruguai, após realizar uma sessão de fotos de biquíni na neve chilena, em uma temperatura de - 6Cº. O local escolhido foi o Parque Farellones, em Santiago.

A acrobata Alice Kiim estava acompanhada da mãe, Sayonara Kiim, que fazia as fotos da adolescente, no último dia 25 de junho. Após a sessão, eles foram surpreendidos por uma equipe de um telejornal local que reportou a história da baiana, fazendo dela um sucesso repentino. Em questão de minutos, seus seguidores no Instagram saíram de pouco mais de mil para 8 mil.

Durante a entrevista para a equipe do programa de televisão chileno “Mucho Gusto”, do canal Mega, ela disse que sentiu um pouco de frio. “Um pouquinho só. Tá normal, tá tranquilo”, disse.



A mãe da adolescente, a também artista circense Sayonara Kiim, explicou que ela já está acostumada com desafios, por ser de uma família de tradição circense.



Ainda na entrevista, Alice explicou que é acrobata que, após sair do Chile, iria se apresentar na Argentina, com o Circo Burlesque.