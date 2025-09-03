URGENTE!
Bondinho histórico descarrilha e deixa mortos e feridos em Lisboa
Imagens mostram o bonde destruído após bater com força contra um prédio
Por Luan Julião
Um grave acidente marcou a tarde desta quarta-feira, 3, em Lisboa, Portugal. O tradicional Elevador da Glória, funicular que liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto, descarrilou e acabou tombando, deixando pelo menos 15 mortos e cerca de 20 feridos, cinco deles em estado grave, segundo autoridades locais.
O acidente ocorreu por volta das 18h05 no horário português (14h05 em Brasília). De acordo com informações divulgadas pela emissora SIC, o rompimento de um cabo teria provocado a tragédia.
#Acidentelisboa #lisboa #elevadordagloria pic.twitter.com/AuXL5TVDWq— Chat News Hub (@chatnewshub) September 3, 2025
Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o bonde turístico totalmente destruído após colidir contra a fachada de um prédio. Uma testemunha relatou à televisão portuguesa: "Bateu com uma força brutal num prédio e se despedaçou como uma caixa de papelão. Foi uma pancada muito forte, algo impressionante. Não tinha nenhum tipo de freio."
🚨BREAKING: The famous Elevador da Glória funicular derailed in the heart of Lisbon, Portugal, leaving at least 20 injured, according to preliminary reports. pic.twitter.com/MaxxDNQcMG— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 3, 2025
Equipes de emergência e agentes da polícia foram rapidamente mobilizados para o resgate das vítimas.
Considerado um dos cartões-postais mais famosos da capital portuguesa, o Elevador da Glória é também um dos funiculares mais antigos do mundo ainda em operação. Inaugurado em 1885 — embora algumas fontes citem a construção em 1864 —, o transporte percorre 265 metros de subida com inclinação de aproximadamente 17%, movimentando anualmente mais de três milhões de passageiros e cruzando ruas históricas e turísticas de Lisboa.
O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe— Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025
