Bondinho histórico descarrilha e deixa mortos e feridos em Lisboa

Um grave acidente marcou a tarde desta quarta-feira, 3, em Lisboa, Portugal. O tradicional Elevador da Glória, funicular que liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto, descarrilou e acabou tombando, deixando pelo menos 15 mortos e cerca de 20 feridos, cinco deles em estado grave, segundo autoridades locais.

O acidente ocorreu por volta das 18h05 no horário português (14h05 em Brasília). De acordo com informações divulgadas pela emissora SIC, o rompimento de um cabo teria provocado a tragédia.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o bonde turístico totalmente destruído após colidir contra a fachada de um prédio. Uma testemunha relatou à televisão portuguesa: "Bateu com uma força brutal num prédio e se despedaçou como uma caixa de papelão. Foi uma pancada muito forte, algo impressionante. Não tinha nenhum tipo de freio."

Equipes de emergência e agentes da polícia foram rapidamente mobilizados para o resgate das vítimas.

Considerado um dos cartões-postais mais famosos da capital portuguesa, o Elevador da Glória é também um dos funiculares mais antigos do mundo ainda em operação. Inaugurado em 1885 — embora algumas fontes citem a construção em 1864 —, o transporte percorre 265 metros de subida com inclinação de aproximadamente 17%, movimentando anualmente mais de três milhões de passageiros e cruzando ruas históricas e turísticas de Lisboa.