Brasil convoca reunião do Conselho de Segurança da ONU para domingo | A TARDE

O Brasil anunciou que irá convocar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para este domingo, 08, no qual é presidente, para tomar medidas contra a guerra que se intensifica em Israel e Gaza. Desde outubro, o país assume a liderança que, dentre as funções, permite determinar a agenda do Conselho, em consultas com os demais membros.

Em nota divulgada pelo Itamaraty, o governo federal "condena a série de bombardeios e ataques terrestres realizados hoje em Israel a partir da Faixa de Gaza, provocando a morte de ao menos 20 cidadãos israelenses, além de mais de 500 feridos. Expressa condolências aos familiares das vítimas e manifesta sua solidariedade ao povo de Israel".

Segundo o Ministério da Saúde do território palestino, mais de 200 pessoas morreram nos bombardeios, sendo ao menos 198 palestinos em ataques aéreos israelenses lançados após uma ofensiva surpresa do Hamas contra Israel neste sábado, 7, que matou pelo menos 100 israelenses.

O Ministério da Saúde do Hamas, que governa a Faixa de Gaza, disse que até 16h20 (10h20 no horário de Brasília) havia registrado 198 mortes e 1.610 feridos. Já Israel contabiliza no mínimo 750 feridos.