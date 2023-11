Brasil crê que Estados Unidos estão forçando veto da Rússia na ONU | A TARDE

Fontes ligadas à diplomacia do Brasil acreditam que os Estados Unidos estão tentando forçar um veto da Rússia no conselho de segurança na ONU para propor uma nova resolução.

A informação é da CNN. Segundo a publicação, os americanos querem focar no direito de defesa de Israel e, por isso, fazem consultas com os demais países para saber se é possível votar a proposta.

Pessoas ligadas à diplomacia informam que Brasil, Rússia e Suíça já preparam comentários ao texto norte-americano com o intuito de incluir aspectos humanitários de proteção à população civil palestina e de uso desproporcional da força por Israel se ferir o direito internacional.

Se os americanos não concordarem com esses adendos, os russos devem vetar. Os diplomatas do Brasil apontam que é exatamente esse o interesse americano: dividir o custo do veto à resolução na guerra Hamas – Israel com a Rússia.