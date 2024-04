Brasil produz parecer que embasa eventual chegada de Putin no país | A TARDE

Um dos signatários do Estatuto de Roma, tratado que criou o Tribunal Penal Internacional (TPI), o Brasil produziu um parecer que embasa uma eventual chegada do presidente russo Vladimir Putin na cúpula do G20, que acontecerá no Rio de Janeiro em novembro.



Alvo de mandado internacional de prisão expedido pelo TPI por suspeita de permitir crimes de guerra, Putin é bem-vindo ao Brasil, disse o presidente Lula (PT) em ocasiões anteriores.

Em tese, o Brasil deveria prender Putin caso ele desembarcasse em território nacional. No entanto, as consequências geopolíticas e de segurança que a detenção de Putin causariam faz com que o governo brasileiro se articule juridicamente para receber o presidente russo. Com informações do jornal Folha de S. Paulo.