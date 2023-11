Brasileira morre na Irlanda ao ser atropelada enquanto andava de bike | A TARDE

Uma brasileira morreu após ser atropelada por um caminhão no momento em que passeava de bicicleta com os amigos em uma estrada de Dublin, na Irlanda, no fim desta semana.



Josilaine dos Santos Ribeiro tinha 36 anos, era estudante de computação no National College of Ireland (NCI) e se formaria no segundo semestre de 2024.

Autoridades irlandesas e internacionais trabalham para oferecer assistência à família e aos colegas de Josilaine que estavam com a estudante no momento do acidente.