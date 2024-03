Brasileiro cortado ao meio em Lisboa é identificado pela polícia | A TARDE

A Polícia Judiciária (PJ) de Portugal identificou como Paulo Machado, de 36 anos, o brasileiro encontrado esquartejado em Lisboa. O nome foi confirmado pelo 'Portugal Giro' por uma fonte da PJ.

Ele era estudante de odontologia. O corpo dele foi encontrado estava mutilado. O jovem teria sido cortado ao meio pelo suspeito, o espanhol Noel Remedios, que está preso desde a última quinta-feira, 14.

A Polícia ainda investiga a possibilidade de outra parte da vítima ter sido enviada para um aterro sanitário, cenário que dificultaria ou tornaria inviável o seu resgate.

Ainda segundo as informações policiais, vestígios de sangue foram encontrados no apartamento em que Paulo e Noel viviam. O suspeito teria usado duas facas para cometer o crime. Os vizinhos do bairro da Lapa, onde fica a residência, disseram que estão chocados com o caso.