Brasileiro de 19 anos desaparece durante banho de mar de Portugal | A TARDE

Um brasileiro de 19 anos desapareceu no mar da praia Costa Nova, em Ílhavo, cidade portuguesa do distrito de Aveiro, na tarde (manhã no Brasil) de domingo, 14.



Segundo informações da Sociedade Independente de Comunicação (SIC), uma das principais redes de televisão portuguesa, o jovem brasileiro estava no mar com um amigo de 15 anos de idade, quando foram pegos por uma forte correnteza. O adolescente, no entanto, conseguiu sair do mar.



Ainda de acordo com informações da SIC, as buscas pelo jovem de 19 anos, que não teve a identidade revelada, foram interrompidas na noite de domingo e retomadas na manhã desta segunda-feira, 15. A Autoridade Marítima Nacional (AMN) informou à rede de televisão que está procurando pela vítima em uma extensão de 25 quilômetros em direção ao sul da entrada da Barra do Porto de Aveiro.



Estão sendo utilizados nas buscas 11 veículos e 20 profissionais dos bombeiros e da proteção civil municipal de Ílhavo e Vagos (grupo formado por integrantes do Estado e cidadãos da cidade). Além disso, ainda segundo a SIC, foi disponibilizado um psicólogo para dar apoio aos amigos do jovem desaparecido.