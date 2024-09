brasileiro é capturado como prisioneiro de guerra pela Ucrânia

- Foto: ALEKSEY FILIPPOV | AFP

Um brasileiro está sendo mantido como prisioneiro de guerra pela Ucrânia após ter sido capturado enquanto lutava ao lado das forças russas na guerra no Leste Europeu.

O militar Petro Yatsenko, da Coordenação para o Tratamento de Prisioneiros de Guerra da Ucrânia, revelou que o brasileiro foi detido enquanto combatia pelo exército russo. O indivíduo, cuja identidade não foi divulgada, afirmou aos seus capturadores que se envolveu no conflito após ser enganado por uma promessa falsa de emprego. A informação é do Metropoles

“Na verdade sim, um cidadão brasileiro foi capturado pela Ucrânia”, afirmou Yatsenko. “Ele afirma que não iria lutar, pois foi recrutado como funcionário por uma empresa russa e estava indo à Rússia para trabalhar, não para a guerra. Mas ele [disse que] foi enganado e levado ao front como ‘bucha de canhão'”, declarou o militar ucraniano.

O governo brasileiro tem conhecimento do caso desde o mês passado, quando os familiares do brasileiro buscaram a Embaixada do Brasil em Moscou em busca de mais detalhes, de acordo com apuração do Metropoles.

A família do homem afirmou que ele foi alistado no exército russo sem seu consentimento e acabou se envolvendo no conflito.

Fontes próximas ao caso revelaram que a embaixada brasileira em Kiev ainda não recebeu informações sobre o prisioneiro de guerra brasileiro na Ucrânia.