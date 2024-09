Carro roubado comprado por R$ 65 mil é recuperado pela PRF

- Foto: Divulgação / PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado, na tarde de terça-feira (10), na BR-116, trecho do município de Santo Estevão, na Bahia. A ação aconteceu durante a Operação Conatus.

O carro Fiat Strada vermelho foi abordado por equipes do Grupo de Patrulhamento Tático de Jequié e de Feira de Santana. Após uma minuciosa checagem veicular, os policiais constataram que o automóvel havia sido roubado, em Salvador, no dia 24 de outubro de 2023.

Questionado sobre a origem do veículo, o motorista relatou ter adquirido o carro em uma feira de veículos na capital baiana, cerca de quatro meses atrás, por R$ 65 mil, mas não soube informar o nome do vendedor.

O homem e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santo Estevão para as medidas legais cabíveis. A Polícia Civil investigará o caso para identificar os autores do roubo e esclarecer as circunstâncias da venda irregular do veículo.