Brasileiro é morto por tropas russas na Ucrânia: "Ideal que tinha"

Murilo com uniforme do exército - Foto: Arquivo Pessoal

O brasileiro Murilo Lopes Santos, 26, foi morto por tropas russas durante um combate na guerra da Ucrânia. Segundo Rosângela Pavin Santos, mãe do paranaense, o morto servia como voluntário desde o fim de 2022.

"Ele falava: 'É muito covarde o que fizeram com a Ucrânia e eu quero defender'. E aquilo ficou na cabeça, no coração dele. Era o ideal que ele tinha", disse a mãe em entrevista ao g1.

Apesar de ser contra a ida do filho, a mãe nunca conseguiu impedir a viagem até a zona de guerra.

No início, a comunicação com Murilo ocorria tranquilamente, com chamadas de vídeo. Conforme o avanço russo e derrocada do exército ucraniano, as condições pioraram. "Ultimamente estava bem mais complicado, era só mensagem sem áudio. Fazia uns dois meses e pouco que eu não ouvia a voz dele", contou.



Notícia da morte

O último contato com a família ocorreu na última terça. Já a notícia da morte foi dada por um combatente colega do brasileiro.

"Ele falou que eles estavam sendo invadidos lá, que estavam sem luz. Disse que está bem complicado lá e que ia perder o contato [...] Ele disse que não poderia me dar muita esperança", relatou.