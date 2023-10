Brasileiro que escapou de rave relata: "largaram bala na gente" | A TARDE

O jogador de futevôlei brasileiro, Nathan Obadia, estava no festival de música eletrônica que foi invadido pelo grupo terrorista Hamas, no Sul de Israel. Através das redes sociais, ele relatou os momentos de pânico que viveu durante o evento.

De acordo com Obadia, ele estava na festa Universo Paralello com mais quatro amigos. As sirenes de alerta para o ataque chegaram a ser tocadas, mas foram ignoradas por todos, uma vez que isso já aconteceu sem maiores consequências.

Depois, porém, quando anunciaram que o evento estava cancelado, ele estranhou e sugeriu aos amigos que eles fossem embora. "Falei para a galera que estava comigo: 'Vamos embora, vamos meter o pé porque vai sair todo mundo junto, vai dar merda'".

Obadia contou ainda que ele e os amigos saíram de carro em direção a Tel Aviv, mas acabou precisando retornar no meio do caminho ao local da festa.

"Vimos um carro vindo no sentido contrário com um tiro na roda, outro no vidro e uma mulher gritando 'terrorista, terrorista' e decidimos voltar", completou.

O grupo chegou a tentar pegar um atalho, mas foram localizados pelo grupo extremista, que alvejou o veículo com vários tiros. Um dos disparos chegou a atingir o brasileiro.

"Nessa hora, largaram bala na gente. Muito tiro. Só que, num primeiro momento, não pegou nenhum na gente. Aí falei: 'Acelera e vamos sair'. Então bateu um tiro no carro. No segundo, estilhaços me atingiram. Então, o amigo que estava dirigindo parou o carro, que serviu como nosso escudo. Deitamos no chão atrás do carro e foram tiros infinitos", concluiu.

Após cerca de 20 minutos, Obadia e seus amigos conseguiram escapar, após militares israelenses chegaram e começarem a trocar tiros com os integrantes do Hamas. Eles fugiram para um bunker, onde permaneceram em segurança até serem resgatados.

No domingo, a organização do evento Universo Paralello divulgou um comunicado em que diz estar "profundamente chocada" com os acontecimentos em Israel. O evento acontecia a cerca de 500 metros de uma área da Faixa de Gaza que foi atacada.