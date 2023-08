Brasileiro tem politraumatismo após cair de terraço de vinícola

Era para ser apenas um passeio em uma vinícola Mendoza, na Argentina, mas uma atitude inesperada causou um grave acidente. O brasileiro Antonio Álvez caiu do terraço do prédio e está internado com politraumatismo.

Imagens mostram Antonio no local, quando decide ultrapassar o limite e ficar em pé em uma parede. Mas assim que põe os pés no muro, que é muito estreito, ele perde o equilíbrio e despenca de uma altura de cinco metros.

Reprodução

Imediatamente, o homem foi transferido para o Hospital Central, localizado na capital Mendoza, onde foi internado na unidade de terapia intensiva, conforme informou ontem o Ministério de Segurança daquela província.

O último relatório médico divulgado informa que o paciente permanece internado numa sala comum “devido a politraumatismo resultante de queda de altura com múltiplas fraturas craniofaciais”. Depois confirma que está “hemodinamicamente estável, sem necessidades de oxigênio”, mas que continua sob acompanhamento multidisciplinar e que a sua “evolução” é esperada.

Em nota ao jornal La Nacion, a Vinícola Mezona preferiu não comentar sobre o acidente. “Por uma questão de privacidade turística, não vamos dar detalhes”. Esclareceram também que câmeras de segurança instaladas no local estavam sendo examinadas para reconstituir a sequência do ocorrido.