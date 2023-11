Brasileiros deixarão Gaza até quarta-feira, afirmou Mauro Vieira | A TARDE

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta sexta-feira, 3, que os 34 brasileiros que estão em Gaza aguardando autorização para ir para o Egito deverão cruzar a fronteira até a próxima quarta-feira, 8. A veículos da imprensa brasileira, o chanceler disse que tem conversado por telefone com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, e obteve dele essa garantia.

“Eu tive uma conversa telefônica, foi a quarta que tive com o ministro das relações exteriores de Israel, Eli Cohen, e ele me deu garantias que até quarta feira todos os brasileiros que estão em Gaza poderão sair pela passagem de Rafah”, disse Vieira aos jornalistas. Segundo ele, ainda há possibilidade dessa liberação ocorrer antes, mas a garantia é mesmo para a próxima quarta-feira.

“Ele me garantiu que sairão até quarta-feira, que fará todo o possível para antecipar um ou dois dias, mas na quarta-feira dá todas as garantias. Isso foi um processo de conversa, de negociação de alguns dias e hoje eu tive essa boa notícia, dada por uma alta autoridade do governo de Israel.

Já foram divulgadas três listas de estrangeiros autorizados a deixar a Faixa de Gaza pela fronteira da cidade de Rafah com o Egito. Pessoas de várias nacionalidades já foram autorizadas nessas listas. Cidadãos dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Azerbaijão, Barhein, Bélgica, Coréia do Sul, Croácia, Grécia, entre outros, já deixaram a região do conflito.

O grupo de brasileiros está abrigado nas cidades de Khan Younes e Rafah, próximas à fronteira com o Egito. Segundo o Itamaraty, o esquema de resgate está de prontidão e prevê auxílio desde a saída da Faixa de Gaza – com equipes e ônibus, medicamentos e alimentação – até o embarque no Aeroporto do Cairo, onde um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) os aguarda.