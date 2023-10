"Bruce Willis perdeu a alegria de viver" após demência, diz amigo | A TARDE

Glenn Caron, amigo do ator Bruce Willis, disse que o ator está perdendo as habilidades de comunicação e a “alegria de viver”. O produtor descreveu, durante entrevista ao jornal New York Post, como está a relação com o artista, que foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT) em fevereiro deste ano:

“Eu tentei muito permanecer na vida dele. O que torna [sua doença] tão alucinante é que se você já passou algum tempo com o Bruce Willis, não há ninguém que tenha mais alegria de viver do que ele. Ele amava a vida”, disse.

“Minha sensação é que nos primeiros três minutos iniciais, durante as conversas entre nós, ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal; ele era um leitor voraz, não queria que ninguém soubesse disso, e não lê mais. Todas essas habilidades linguísticas não estão mais disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce. Quando você está com ele, você sabe que ele é Bruce e fica grato por ele estar lá, mas a alegria de viver se foi”, garantiu.

Bruce Willis foi diagnosticado com afasia em 2022 e precisou parar de atuar. No início deste ano, a família divulgou comunicado atualizando o estado de saúde do ator.

“A condição de Bruce progrediu e agora temos o diagnóstico de demência. Infelizmente, os desafios da comunicação são apenas um sintoma da doença que ele enfrenta”.