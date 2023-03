Buraco negro supermassivo está prestes a ficar ativo na Via Láctea

Uma nuvem de gás está sendo espiralada para o buraco negro supermassivo localizado no centro Via Láctea e pode torná-lo ativo pela primeira vez em muito tempo. Isso porque o campo gravitacional acaba atraindo elementos que, quando colapsam, deixam um rastro de matéria gasosa e formação de estrelas.

Com uma massa que pode chegar a bilhões de vezes o tamanho do Sol, os buracos negros supermassivos são encontrados nos centros das galáxias. O Sagittarius A* (Sgr A*), que está mais próximo da Terra, está prestes a iniciar o processo de ativação.

Um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia (UCLA) acredita que o fenômeno gasoso é o resultado de uma colisão direta entre duas estrelas próximas ao Sgr A*, que liberaram restos de gás e agora estão orbitando o buraco negro.

De acordo com um estudo publicado no The Astrophysical Journal, a bolha de gás, chamada de X7, possui cerca de 50 vezes a massa do planeta Terra e se movimenta a cerca de 1100 km/h em uma órbita elíptica de 170 anos em torno do Sgr A*.

A origem dos buracos negros ainda é um mistério, bem como sua aparição no centro das galáxias e o aumento de seu tamanho. O tema é objeto de diversos estudos e muitos pesquisadores focam seus trabalhos no entendimento deste fenômeno.