BYD vence Tesla e se torna maior vendedora de veículos elétricos | A TARDE

A empresa chinesa BYD já é a maior vendedora de veículos totalmente elétricos no planeta, desbancando a Tesla que ocupava o posto desde o lançamento do sedan de luxo Modelo S em 2012. A informação foi divulgada pela agência Dow Jones, parceira da revista Valor Investe.

A BYD anunciou nesta segunda-feira, 1°, entregas de cerca de 526 mil veículos no quarto trimestre de 2023. A Tesla entregou 485 mil unidades no mesmo período.

Além disso, pela primeira vez, a BYD vendeu mais carros do que a Tesla no segundo trimestre de 2022 e conseguiu baixar os preços de seus veículos. Seus modelos são vendidos por menos de US$ 30 mil, em média. Já os veículos da Tesla ainda estão acima de US$ 40 mil, mesmo após cortes de preços de 2023.

No entanto, a Tesla, montadora de Elon Musk, vale cerca de US$ 80 bilhões, de acordo com a FactSet. Suas ações na bolsa Nova York subiram 123% no ano passado. As ações da BYD subiram 8%.