Calor extremo na Índia matou 85 pessoas em 24 horas | A TARDE

O calor extremo que atinge a Índia deixou ao menos 85 mortos em 24 horas. A informação foi divulgada pelas autoridades dos estados afetados pela onda de calor sem precedentes. Nos últimos dias, em alguns momentos, os termômetros superaram a marca de 50 graus.

O estado oriental de Odisha, onde o calor foi exacerbado por uma alta umidade, registrou o maior número de vítimas, um total de 46. Outros estados mais afetados são Bihar, Jharkhand, Rajasthan e Uttar Pradesh.

Meteorologistas esperam que a onda de calor se dissipe em grande parte do país com a chegada da monção nas regiões do sul e nordeste da Índia. As eleições gerais no país começaram em 19 de abril, para eleger o líder do Parlamento da Índia, o Lok Sabha. Os resultados devem sair 4 de junho.

