Calor transforma outdoor de bebê fofo em imagem demoníaca

Imagem viralizou na web - Foto: Reprodução

Com o passar do tempo, bebês vão perdendo a fofura, mas o que aconteceu com o outdoor de uma loja de roupas no Japão ultrapassou os limites. Após anos exposto a fatores como chuva e calor, o pôster virou uma imagem demoníaca que viralizou nas redes sociais.

A loja, intitulada Hangai, que vende roupas e acessórios, fica na cidade de Nagahama, província de Shiga, e possui essa placa há 10 anos, segundo a agência japonesa de notícias FNN. A propaganda traz o adorável bebê acompanhado da frase: “Temos muitas coisas boas e baratas”.

O problema aconteceu no ano passado, quando a placa se deformou e derreteu após o quente verão, deixando os olhos e boca do bebê pretos.

As tintas escuras da placa ficaram carbonizadas, criando uma visão aterrorizante do antes bebê fofo.

As coisas pioraram este ano, de acordo com a FNN, após outro verão intenso. A radiação solar tornou a placa ainda mais demoníaca, com o rosto inteiro do bebê estranhamente escuro, como se tivesse saído de um incêndio. Começaram a surgir, então, relatos de pedestres incomodados e assustados com a imagem.

De acordo com a agência de notícias, o dono da loja, Masanao Itaya, disse que notou os danos na placa de sua loja em agosto do ano passado e pretendia trocá-la, temendo que ela pudesse assustar os clientes. No entanto, precisou adiar devido a um festival e, quando chegou a hora de troca, percebeu algo inusitado. Pessoas de todo o país estavam indo à sua loja para ver e fotografar a placa de “bebê demoníaco”. Com isso, decidiu que retirá-la seria ruim para os negócios.