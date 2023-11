Câmara pede que Milei e Massa tenham "convivência democrática" | A TARDE

Prestes a iniciar o segundo eleitoral, a Câmara Nacional Eleitoral da Argentina pediu que as campanhas de Javier Milei e Sergio Massa tenham convivência democrática. O pedido surge em meio às alegações da equipe de Milei e do próprio candidato afirmarem que há possibilidade de fraude no processo eleitoral argentino.

A Câmara Eleitoral rebate a versão e nega a hipótese tendo em vista que o resultado eleitoral nunca foi questionado antes.

Membros que participaram do encontro pontuam que as conversas foram boas e francas. Karine Milei, irmã do candidato ultraliberal, também esteve presente na reunião, realizada no sábado, 18.

Os argentinos vão às urnas neste domingo, 19, escolher o próximo presidente que irá ocupar a Casa Rosada, a partir do dia 10 de dezembro. Diferente do Brasil, no sistema de votação do país, os eleitores recebem um envelope vazio e seguem para uma cabine vazia, onde seleciona a chamada “boleta”, uma cédula, que corresponde ao seu candidato, e a insere no envelope.