Candidato é assassinado poucas horas antes de eleições no México | A TARDE

Um candidato local de 36 anos foi assassinado a tiros na cidade de San Juan Benito Juàrez, no México, na noite de sábado, 1º, horas antes do início das eleições no país.

Israel Delgado Vega era candidato local da cidade de Cuitzeo, no estado de Michoacán. Ele disputava na chapa da prefeita Rosa Elia Milan Pintor, candidata à reeleição.

Israel foi atacado a tiros por duas pessoas em uma motocicleta, quando estava na porta de uma residência. A polícia local e guarda nacional foram até a região do assassinato para garantir segurança, segundo o site de notícias em argentino Infobae.

O México vive um cenário de bastante violência na eleição deste ano. Cerca de 40 candidatos foram mortos no período eleitoral.

A eleição história deve eleger a primeira mulher presidente da história do México.

