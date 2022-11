Cantor Aaron Carter é encontrado morto em sua casa aos 34 anos

O cantor americano Aaron Carter, de 34 anos, foi encontrado morto no final da manhã deste sábado, 5, dentro de uma banheira de sua casa, na cidade de Lancaster, na Califórnia.

Ex-estrela pop e irmão de Nick Carter, do Backstreet Boys, o corpo do artista foi encontrado por policias, acionados com a informação de que um homem havia se afogado na banheira.

Os detetives da Divisão de Homicídios estiveram no local e realizaram os procedimentos padrões de perícia e remoção do corpo. De acordo com as autoridades, não há evidência de crime até o momento.

Aaron, que deixa um filho de 11 meses, esteve no Brasil para um show no Rock in Rio em 2001. Na época, com 13 anos, ele estava no topo das paradas de sucesso com o hit ‘I want candy’ e abriu os shows do Palco Mundo na noite de Sandy & Júnior, Five, N’Sync e Britney Spears.

Em 2012, Leslie, irmã de Aaron e Nick, morreu em consequência de uma overdose medicamentosa. Segundo o site TMZ, a jovem tinha compulsão por remédios prescritos e vinha tentando controlar o vício, mas acabou não resistindo durante uma crise.