Cantor de reggae é morto a tiros durante transmissão ao vivo

O assassino teria fugido a pé e não foi encontrado até então - Foto: Reprodução | X

Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou o momento em que o cantor de reggae jamaicano Jabari Johnson é morto a tiros durante a transmissão ao vivo no TikTok.

O crime ocorreu em Saint Andrew, na Jamaica, quando o cantor, de 25 anos, gravava com um amigo, que também é famoso por produzir conteúdos na rede social, quando foi surpreendido com tiros por um homem encapuzado, enquanto estava de costas.

O assassino teria fugido a pé e não foi encontrado até então. As autoridades jamaicanas estão investigando o caso para identificar a identidade do autor do crime, além de apurar as possíveis motivações para o assassinato. O assassinato aconteceu no dia 28 de abril.