Cantor famoso é ameaçado por cartel mexicano: "Último aviso"

- Foto: Divulgação

As autoridades mexicanas anunciaram nesta semana que ofereceriam proteção ao cantor de música regional Natanael Cano e a outros artistas, após uma ameaça de morte divulgada publicamente por um cartel de drogas no norte do México. Ameaças, que foram associadas ao violento grupo Jalisco Matasalas, foram estampadas em um banner e começaram a circular nas redes sociais do país.

O incidente ocorreu no estado de Sonora, onde uma mensagem ameaçadora foi encontrada na última sexta-feira, 3, pendurada em um local público, mais especificamente em uma escola. O cartel, que integra uma facção do Cartel de Sinaloa liderada pelos filhos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, direcionou o aviso a Natanael Cano e a outros artistas da região. O conteúdo do banner era claro e direto: "Esta é a última vez que vocês receberão um aviso. Cuidem da sua própria vida. Se não derem ouvidos, serão baleados".

Os corridos, um gênero musical popular no norte do México e com forte vínculo com a cultura do narcotráfico, são frequentemente alvo de disputas entre facções criminosas. Segundo fontes da Polícia de Sonora, os membros do grupo Jalisco Matasalas acusam Cano e outros músicos locais de apoiar financeiramente um cartel rival, conhecido como Salazares. O Jalisco Matasalas, por sua vez, está envolvido em uma sangrenta disputa territorial pela dominação do mercado de drogas na região, que tem gerado um aumento significativo na violência.

A relação entre a música regional mexicana, particularmente os corridos, e o narcotráfico não é nova. Artistas como Natanael Cano são frequentemente citados em conexões com cartéis, embora muitos se defendam dizendo que suas canções refletem a realidade das comunidades marcadas pela violência, e não incentivam a prática criminosa. No entanto, as ameaças feitas pelos cartéis indicam o quanto esse ambiente pode ser perigoso para os músicos.

Recentemente, outro artista do gênero, Peso Pluma, também enfrentou ameaças relacionadas ao Cartel de Sinaloa. Em 2023, Peso Pluma se tornou o artista mais ouvido no YouTube, superando até mesmo nomes como Taylor Swift. No entanto, sua popularidade também o colocou no alvo de cartéis. O cantor foi forçado a cancelar um show em Tijuana após receber uma mensagem ameaçando sua vida, caso continuasse com a agenda de apresentações.

A ameaça contra Cano e outros músicos foi confirmada pelo Ministério Público de Sonora, que, por meio de uma nota, informou que já está investigando o caso. A medida é um reflexo da crescente preocupação das autoridades mexicanas com a violência ligada ao narcotráfico, que tem afetado tanto a população quanto artistas conhecidos.

Em resposta às ameaças, o governo do estado de Sonora anunciou que estará reforçando a segurança para Natanael Cano e os outros artistas envolvidos. A situação evidencia, mais uma vez, a intrínseca conexão entre a música popular e o poder de grupos criminosos no México, e levanta questões sobre como artistas lidam com a crescente pressão e perigo que enfrentam ao se tornar figuras públicas em um ambiente marcado pela violência do narcotráfico.