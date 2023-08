Cantora que 'casou' com espírito é traída com Marilyn Monroe

A cantora britânica Brocarde, de 40 anos, que se “casou”, em dezembro do ano passado, com um fantasma da Era Vitoriana (reinado da rainha Vitória, de 1837 a 1901), revelou que já se “divorciou” dele. O motivo foi o fato do espírito, que seria de soldado, ter desenvolvido uma “obsessão perturbadora” pela atriz americana Marilyn Monroe, que morreu em 1962.

A britânica e o fantasma decidiram se casar depois de apenas cinco meses de “namoro”, com a união oficializada em dezembro de 2022. No entanto, logo surgiram os problemas "de casal", segundo relato da cantora nas redes sociais.

Entre as razões para colocar um ponto final na relação, Brocarde ainda destacou que Edwardo costuma beber muito e chegou a ficar embriagado na lua de mel, realizada em Barry Island, no País de Gales. Desde então, demonstrou ser “muito possessivo”. Os relatos foram feitos para o site britânico LAD Bible.

De acordo com a cantora, Edwardo desaparecia por dias e voltava cheirando ao tradicional perfume Chanel Nº 5, que era característico da atriz Marilyn Monroe, estrela de sucessos como "Quanto Mais Quente Melhor" (1959).

“Nosso relacionamento sempre foi turbulento, desde o início. Ele sendo contrastante, com momentos de ameaça e possessão e de calor humano e intensidade. Mas aos poucos comecei a me cansar de ser casada com um espírito livre, inconsistente e ausente. Cheguei à conclusão de que minha jornada com Edwardo não levaria a algo positivo e energia dele estava me puxando para baixo”, explica Brocarde.